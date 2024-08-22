Yeni ekonomi paketi için hazırlıklar başladı

Hükümet, yeni bir ekonomi paketi üzerinde hazırlıklarına başladı. Paketin önümüzdeki haftalarda tamamlanarak ekim ayında Meclis çalışmalarına başladığında gündeme taşınması planlanıyor.

ADALET ESAS ALINACAK

Ekonomik paketin önemli ayağını vergilerin oluşturması bekleniyor. "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması" prensibi doğrultusunda hazırlanan teklifte, milyon dolarlık evlerde oturup lüks arabalara binen, ancak hiç vergi vermeyen kesimlere dönük "asgari gelir vergi ödemesi" getirilmesi planlanıyor. Bakanlığın, "kayıt dışılığa son vermek için" söz konusu kesimleri tespit için bir çalışma başlattığı belirtiliyor.

AK Parti kurmayları, yeni yasa teklifi için "Herkes kazandığının vergisini ödeyecek. Bakıyorsunuz milyonlarca liralık bir arabaya biniyor. Lüks içinde bir hayatı var ama vergi ödemiyor. Bu grupları tek tek inceliyoruz. Sanatçı, sporcu, kuyumcu ve başka gruplar ile ilgili detaylı bir çalışma yapılacak" ifadelerini kullandılar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise zenginlere vergi affının hiç bir aşamada gündeme dahi gelmediğini belirtti.