Yenilenmiş ürünlere sistem kaydı zorunluğu geldi

YENİLENMİŞ ürün satışlarında tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünler Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilecek. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemeyle, ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin ortadan kaldırılması, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi, ithalatın azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el ürün almalarının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, 2021'de yapılan ek düzenlemelerle, yenilenerek satışa sunulabilecek kullanılmış malların listesi, cep telefonu ve tabletlerin yanı sıra akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemleri de kapsayacak şekilde genişletildiği hatırlatıldı.