Cevdet Yılmaz’dan enflasyon açıklaması

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomi politikalarına ve gelecek döneme ilişkin hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Son gelişmelere bakıldığında, 2024 yılı için bütçe açığı ve cari açık geçen yıl paylaştığımız OVP tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşecek. Büyümemiz daha dengeli bir yapıda devam ederken, enflasyon ile mücadelemiz çok daha güçlü bir zeminde sürdürülecek" ifadelerini kullandı.

TARİH VE RAKAM VERDİ

YILMAZ, "Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirler ile dinamik ticaret politikaları risklerimizi azaltırken, dezenflasyon politikalarımızı da destekliyor. Ağustos ayında yüzde 50'ye yaklaşan, Eylül ayında ise yüzde 50'nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız güncellenmiş OVP'de bu oranlarla ilgili son tahminlerimiz ve hedeflerimiz yer alacak" dedi.