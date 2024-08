Gençler ve kadınların desteklerle kırsalda üretimi sürdürmesi amaçlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, bakanlık olarak kırsalda hayatın canlı kalması ve sürdürülebilir tarımsal üretim için gençleri ve kadınları merkeze alan desteklemeler yaptıklarını söyledi.

Gençlerin tarımsal faaliyette bulunup sürdürmesi için kırsal kalkınma hibe programlarına, tarımsal kredilere ve desteklere öncelik verdiklerini vurgulayan Yıldız, en son açıklanan hayvancılık desteklerinde de bunu ortaya koyduklarını dile getirdi.

Kırsal kalkınma hibe programlarında kırsalda yaşamayı taahhüt eden genç ve kadınlara ilave puanlar vererek projelerin kabul edilme sürecini önceliklendirdiklerini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Tarımsal kredi boyutuna baktığımızda gençlere ve kadınlara ilave sübvanse indirimler oluyor, faiz oranlarını düşürerek o kredilerin gençlere ve kadınlara gitmesini sağlamış oluyoruz. Böylece kırsal alanda hem gençler tarımsal faaliyete geçmiş oluyor hem de kadın yerelde ailenin gelişmesini, büyümesini ortaya koyacak unsurlar ortaya koyuyor. Çünkü 'bir yerde kadın varsa orada hayat vardır, aile oluşacaktır ve sürdürülebilir tarıma da katkı sağlayacaktır' bakış açısıyla hareket ediyoruz."

"PROJELERİN YÜZDE 17'Sİ GENÇLERE VE KADINLARA GİDİYOR"

Bakanlığın desteklerinin büyük kısmını gençlere ve kadınlara yönlendirmeye çalıştıklarını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Verdiğimiz projelerin yüzde 17'si gençlere ve kadınlara gidiyor. Bakanlığımızın bu yönde özel projeleri de var, örneğin Uzman Eller Projesi. Mesleği tarımsal faaliyetle ilişkili, üniversitenin tarımsal faaliyet yapan bölümünden mezun olan ya da ziraat teknik lisesinden mezun olanlara doğrudan hibeler veriyoruz ki gitsin kırsalda üretim yapsın diye. Uzman dediğimiz üniversite mezunu kişilerin kırsalda yaşamalarını sağlıyoruz hem de daha rantabl üretim yaparak oradaki kişilere örnek olmaları açısından yüzde 100 hibeler veriyoruz. En son verdiğimiz hibe miktarı 250 bin liraydı. Önümüzdeki dönemde de bunu 500 bin lirayla taçlandıracağız. Bakanlık olarak kırsalda hem kadınlarımızın hem de gençlerimizin var olmaları, tarıma katkı vermeleri için her türlü desteği, teşviği vererek yönlendirmeye çalışıyoruz."

HEDEF KIRSALDA YAŞAYANLARIN KENTE GELMESİNİ ENGELLEMEK

Yıldız, kırsal kalkınmayı hibelerle desteklediklerini, bunlardan birinin de IPARD Programı olduğunu ifade etti.

Kırsaldaki kalkınma için diğer bakanlıklar ve yerel idarecilerle koordinasyon halinde çalıştıklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Hedefimiz kırsalda yaşayan insanların kente gelmelerini engellemek ve böylece tarımsal üretime katkısının devam etmesini sağlamak. Bunu sağlamanın en güzel yolu da orada yaşayan insanların her şeye ulaşabilmesi. Eğitime, sağlık hizmetine, internete ve yaşam kalitesini etkileyecek her şeye ulaşması lazım. Bakanlık olarak biz de bu imkanlara ulaşabilmeleri için her türlü yatırımı oraya yönlendiriyoruz. Yatırımı çok yönlü düşünmek lazım. Hem tarımsal menşeli hem de diğer unsurlarla ilgili yatırımlar. Çiftçilerimizin gelirleri ve yaşam kalitesi artacak, böylece hem kırsaldan kente göçü engellemiş olacağız hem de sürdürülebilir tarımı sağlamış olacağız."