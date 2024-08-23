Kayıt dışı istihdama 1 milyar ceza

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ocak-temmuz dönemindeki 71 bin 456 iş yeri denetiminde, 11 bin 172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını, 1407 işyerinin sahte olduğunu ve 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığını tespit etti. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdüren SGK, "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu sektör ve bölgelerde denetimlerine ağırlık veren Kurum, Türkiye genelinde bu yılın ocak-temmuz döneminde 71 bin 456 iş yerini denetledi.

HAKSIZ REKABETİN NEDENİ

SÖZ konusu dönemde, 1407 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığı ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, denetimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışı istihdamda 1 puanlık azalmanın, yüzde 34,5 prim oranına göre yıllık yaklaşık 27,1 milyar liralık gelire karşılık geldiğini belirtti. Işıkhan, "Kayıt dışı istihdam, kurallara uygun hareket ederek sigortalı çalıştırmaya dikkat eden işverenlerle kayıt dışı çalıştıran işverenler arasında haksız rekabete neden olduğu gibi hem çalışan haklarının ihlali hem de ülke ekonomisinin zararı anlamına geliyor" dedi.