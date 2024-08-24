Fahiş fiyat ve vergi kaçırana geçit yok

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde başlattığı denetimlerle kasaplar ve içerisinde kasap reyonu bulunan başta zincir marketler olmak üzere tüm yerel marketlerde fiyat araştırması yaptı. Bakanlık denetçileri son dönemde fiyatları gerileyen kırmızı ette bunu etiketine yansıtmayan kasaplara ceza yazdı. Denetimlerin bir hafta boyunca süreceği öğrenildi.

HAKSIZ FİYAT UYGULAMASI

Yapılan denetimlerde kırmızı et fiyatlarına referans olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde kırmızı ete uygulanan fiyatlar baz alındı. Bakanlık denetçileri özellikle ESK'nın fiyatlarında sübvansiyon uygulandığını da göz önünde bulundurarak, kilogramı 600 lira ve üstü bandında satılan kuşbaşı ve kıyma fiyatlarını haksız fiyat olarak değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise, eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyalleri için öğrenci velilerinden kanuna aykırı şekilde "fahiş fiyat" talep eden bazı özel okullara inceleme başlattı. Bakanlık, son zamanlarda basında yer alan bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini fahiş fiyatla velilere sundukları yönündeki haberler ile Bakanlığa ulaşan şikayetleri yakın takibe aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında, sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde dün eş zamanlı fiili sayım yaptı. Sayım işlemi gün boyunca devam etti. Sayımlarda, özellikle teminat vermediği halde faaliyetine devam eden firma olup olmadığı, üretim tesislerinde bandrol mevzuatına aykırı ürün bulunup bulunmadığı, stok kayıtları ile fiili durum arasında fark olup olmadığı kontrol edildi. Sayım sonuçlarına göre vergi incelemesi süreci başlatılacak.