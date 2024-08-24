Temmuz ayında elektrik üretiminde rekor

Bakan Bayraktar, temmuz ayında elektrik üretimi ve tüketimine ilişkin verileri açıkladı.

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 112 bin 999 megavatsaat (MWh) olduğunu ifade eden Bayraktar, "Aynı dönemde güneş kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı, yüzde 15,6'ya ulaşarak oransal anlamda rekor kırdı" dedi.

Bayraktar, Temmuz'da yerli kaynaklara dayalı toplam elektrik üretiminin 19,9 milyar kWh ile zirve yaptığını vurgulayarak "Elektrik üretimi 34,6 milyar kWh, tüketimi de 34,5 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Temmuz ayında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" bilgisini verdi.

Geçen ayın son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Buna bağlı olarak özellikle iklimlendirme sistemlerinin yoğun olarak kullanımı, elektrik tüketimini ve doğal olarak üretimini rekor seviyelere taşıdı. Unutmayalım ki; enerji verimliliği uygulamaları ile üretimi, sunulan hizmeti ve sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden enerji tüketimini azaltmamız mümkün."