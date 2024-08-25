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Haberler Ekonomi

AK Parti'li Çelik'ten, CHP'li Özkan'ın sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer ÇelikCHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin sözlerine tepki gösterip, "Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir" dedi.

DHA
AK Parti’li Çelik’ten, CHP’li Özkan’ın sözlerine tepki

Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur" ifadelerini kullandı.

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