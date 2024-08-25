Ekmekler artık etiket ile satılacak

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ekmeğe yeni standartlar getiriyor. Yeni düzenlemeye göre, ekmeklerde etiket bulunacak ve etiketin üzerinde gerekli tüm bilgiler yer alacak. Özellikle fırınlarda günlük üretilen ve tüketilen ekmekler için getirilen etiket zorunluluğu, fırıncılık sektöründe tartışma yarattı. Ekmeğe getirilen yeni standartlar, tüketici ve üretici arasında farklı görüşlere yol açtı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen bu yeni düzenlemeyle, ekmeklerin üzerindeki etiketlerde daha fazla bilgi yer alacak. Ancak, fırıncılar bu durumu maliyet artışı ve iş yükü olarak değerlendirirken, tüketiciler daha sağlıklı ve güvenilir ekmek tüketebilme beklentisi içinde. Yeni düzenlemeyle birlikte ambalajın üzerindeki etikette, tüketicinin merak ettiği her türlü bilgi yer alacak. Fırıncılar "Biz zaten günlük, sıcak üretim yapıyoruz, etikete ne gerek var?" derken vatandaşlar, ekmekteki etiket uygulamasının faydalı olacağını dile getirdi.