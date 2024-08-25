Polyester elyaf ithalatında önlemler devam edecek

ÇİN, Endonezya ve Güney Kore menşeli polyester elyaf ürününün ithalatında uygulanan dampinge karşı alınan önlemlerin devamına karar verildi. Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan soruşturması tamamlandı. Soruşturma neticesinde, Çin, Endonezya ve Güney Kore menşeli ürüne yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi. Bu nedenle Çin menşeli ürünlerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin kilogram başına 0,21 dolar, Endonezya ve Güney Kore menşeli ürünlerin ithalatında ise CIF bedelinin yüzde 6,2 ila yüzde 12'si oranında uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.