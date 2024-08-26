İzmirli depremzedenin yüzünü güldüren kredi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin mağdurları depremzedelerin, konut yapımı sürecinde kullanılması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce ilk girişimleri başlatılan ancak yaşanan süreç sonrası yarım kalan Dünya Bankası kredisinde mutlu sona ulaşıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da süreç içinde aktif rol aldığı ve görüşmelerin olumlu ilerleyen süreçte depremzedeler kredilerde onay beklerken 16 Ağustos tarihinde yeni bir gelişme yaşandı.

2,5 milyon TL'ye kadar 15 yıl vade ile verilecek olan Dünya Bankası kredisinde Halk Konut 5 projesi krediyi kullanan ilk kooperatif oldu. Uzun vade ve düşük faiz ile kredi imkanın sunulduğu proje kapsamında ayrıca Dünya Bankası konut yapım sürecinde bazı standartlar sunacak ve bu standartların altında konut yapımına izin vermeyecek. Dünya Bankası konut yapım sürecinin ise bizzat takipçisi ve denetçisi olacak.

Haydar Özkan, "Bundan sonraki bütün depremzedelerimizin de önü açıldı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kredi ile ilgili bilgileri paylaşan İZDEDA Kurucu Başkanı Haydar Özkan, "Dünya Bankası kredisinin özelliği şu; inşaatın başlamamış olması gerekiyor. Temel aşamasına kadar kredi veriliyor. Temel aşamasını açtıktan sonra kredi verilmiyor.

'MAĞDURLARIN ÖNÜ AÇILDI'

Bizim önümüze engel olarak çıkan kooperatifler bu işlerin içerisinde yoktu. Kooperatiflerin işin içerisinde alınmasıyla ilgili yoğun bir çalışma yürüttük. Şimdi kredi hazır. Şu anda Halk Konut 5 krediyi almış durumda ve Ziraat Bankası hesabında blokeli bir şekilde yatıyor. Bundan sonraki bütün depremzedelerimizin de önü açıldı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'KREDİ ALAMAYAN KAT MALİKİ YOK'

HALK Konut 5'te görev alan Ünsal Özalp ise kredi sürecindeki detaylara değinirken, "Dünya Bankası daha çok kurumsal devlet kuruluşları ve sanayilere kredi veriyordu. Kentsel dönüşüm için 3 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilen bir fonu durdurmuşlardı. Sonrasında pilot bölge olarak İzmir'i seçtiler. Yaklaşık 2 ay sadece programın entegre edilmesi için çalışıldı. Çünkü ilk defa Türkiye'de uygulanan bir şeydi ve koşulları çok iyiydi. Şu anda ilk 10 kişinin kredileri hesaplarına yattı. Pazartesi günü ikinci 10 kişinin daha yatacak. Kredi alamayan Haydar Özkan kat malikimiz yok" diye konuştu.