Tire’de hayvancılık zirvesi

TİRE'DE, hayvancılık zirvesi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen hayvancılık sektörüne yönelik yeni destek ve uygulamaları Tire'de tanıttı. Tire OSB'de düzenlenen panelde sektörün önemli temsilcileri de bir araya geldi. Panelde, hayvan üreticilerinin sorunları dinlenerek mevcut desteklemelerin güncellenmesi ve yeni teşviklerin devreye alınması konularını ele alındı. Prof. Dr. Ahmet Gümen, hayvancılık sektöründe yapılan yeni düzenlemelerin, sektördeki gençler ve kadınlar için özel olarak tasarlanmış lave destekleri içerdiğini belirtti. Gümen, "Hayvancılıkta gençlerimizin ve kadınlarımızın rolünü güçlendirmek, sektörde sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle onlara sağlanan destekleri artırıyoruz" ifadelerini kullandı. Gümen, "Üreticilerimizin karşılaştığı sorunların çözümü için bakanlık olarak gerekli adımlar hızla atılıyor" şeklinde konuştu