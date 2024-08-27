Piyasalar haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,74 yükselişle 9.739,80 puandan başladı ve günü 9.559'la kapattı.

'UYGUN ZAMAN GELDİ'

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,70 puan ve yüzde 0,74 artışla 9.739,80 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Öte yandan haftaya rekorla başlayan Euro 38 TL'yi, gram altın 2 bin 755 TL'yi ve Dolar ise 34 TL'yi gördü. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell ise cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda uzun süredir tarihi yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini bildirdi. Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" dedi. Yatırımcıların gözü de FED'e çevrildi.