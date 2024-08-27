Son dakika: Ticaret Bakanlığı’ndan kadın kuaförleri hakkında yeni karar: Pazar günleri açık olacak

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girdiğini, bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu işletmelerin hangi gün kapalı olacağına dair tespiti Valilikler gerçekleştiriyordu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre kadın kuaförlerinin pazar günü kapanma zorunluluğuna muafiyet getirildi.