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Haberler Ekonomi

Bakan Şimşek: Cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda yıllık dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar gerilediğini belirterek, "Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor. Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor" dedi.

HABER MERKEZİ
Bakan Şimşek: Cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katedildiğini vurguladı.

Temmuzda yıllık dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar gerilediğini ifade eden Şimşek, bu durumun temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ettiğini belirtti.

Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacının dezenflasyon sürecine önemli katkı verdiğine dikkati çeken Şimşek, "Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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