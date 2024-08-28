Kira bedeli artışlarında gram altın çılgınlığı

EV sahipleri kiralamada döviz ve altın değeri üzerinden kontrat yapmayı yaygınlaştırmaya başladı. Son dönemde kira artış oranlarının gram altın fiyatına endekslenmesi adeta moda haline geldi. Bu maddeyi sözleşmeye eklemeyi ihmal etmeyen vatandaşın tutumu şaşkınlık yaratırken, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Ev sahibi ilk olarak kira bedelini her ay 7 gram altın olarak belirlemiş. Fakat bu bir süre sonra kiracıda kafa karışıklığına neden olunca bundan vazgeçilmiş. Her ay 20 bin lira kira ödenmesine karar verilmiş. Fakat bundan da memnun olmayan ev sahibi, 12 ayın sonunda belirlenecek olan yeni kira oranını TÜFE üzerinden yapmak yerine 12 ay içerisinde gram altın ne kadar artmışsa onun üzerinden belirlemeye karar vermiş" ifadelerini kullandı.