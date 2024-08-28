Tarımsal insansız kara araçları TEKNOFEST için piste çıktı

TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın finalleri İzmir'de başladı. T3 Vakfı ve Bilişim Vadisince, Bilişim Vadisi İzmir'in bahçesinde düzenlenen yarışlara, finale kalan 26 takım katıldı. Finalde katılımcılardan insansız kara araçlarıyla, tarım arazisine benzetilen parkurdaki bitki sıra arasında kalan toprağı sıradaki bitkileri ezmeden 5 santimetre derinliğinde işlemesi, otonom olarak geçebilmesi ve yabancı otları tespit etmesi istendi. Yarış ile karada hareket eden robot yardımıyla tarımda verimliliğin artırılması ve otonom araçların bu sektörde kullanımının yaygınlaşması amaçlanıyor. 30 Ağustos'ta tamamlanacak yarışlarda birinci olan takıma 100 bin, ikinciye 80 bin ve üçüncüye ise 60 bin lira ödül verilecek.