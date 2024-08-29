  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi

Borsa’da dünkü işlemlerin takası pazartesi yapılacak

HABER MERKEZİ
Borsa’da dünkü işlemlerin takası pazartesi yapılacak

Borsa İstanbul'da, dünkü işlemlerin takası 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle pazartesi günü yapılacak. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek. Öte yandan, bugün Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olacak. 29 Ağustos tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA