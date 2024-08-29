‘Türk pamuğu beyaz altın unvanını geri kazanmalı’

Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Türkiye'nin, dünya üzerinde ekolojik imkanlarıyla pamuk üretimi yapılabilen nadir ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Türk pamuğu 'beyaz altın' unvanını tekrar geri kazanmalı" dedi. Pamuğun ülkemizin katma değeri yüksek, stratejik tarım ürünleri kategorisinde ilk sıralarda geldiğine işaret eden Aydın, "Destek miktarı 10 TL'den az olmamalıdır" diye konuştu.

'DESTEKLER ARTTIRILSIN'

"Üreticimiz küsmemeli, üretim devam etmeli ve Türk pamuğu sonuna kadar hak ettiği beyaz altın unvanını tekrar geri kazanmalı" ifadelerini kullanan Aydın, gerek lif kalitesi, gerekse dekar başına düşen kütlü verimi açısından dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan pamuğun maalesef son yıllarda hak ettiği değeri görmediğinden yakındı. Aydın, "Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hissedilen enflasyon ve buna bağlı durgunluk tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçi kardeşlerimizi de etkilemiştir. Pamuk fiyatlarının uzun zamandır düşük seyretmesiyle pamuk üretiminde daralmalar yaşanmakta ve doğal olarak pamuk üretici sayımız ise günden güne azalmaktadır. Dışa bağımlılığı azaltmak istiyorsak tarım ve çiftçilerimizi reel olarak desteklemeli ve geliştirmeliyiz. Bunun bir devlet politikası olarak etkin bir şekilde uygulanmasından başka çaremiz yoktur. Tarım Bakanlığımızca diğer ürünlere verilen destekler nasıl arttırıldıysa, kütlü pamuğa verilen destek de arttırılmalıdır. Zaten pamuğun desteklenmesi ile diğer ürünlerinde değer kazanacağı arz talep dengesinin daha sağlıklı kurulacağı unutulmamalıdır" diye konuştu. Aydın, "Bu istek ve taleplerimizi önümüzdeki günlerde bakanlık yetkilileri ile de paylaşacağımızı tüm üreticilerimizin bilmesini isterim. Ülkemizde pamuk üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, çiftçimizin kazanmasını dolayısıyla yüksek istihdam yaratılmasını tüm kalbimle arzu ediyorum" dedi.