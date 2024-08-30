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Haberler Ekonomi

“2026’da enflasyon tek haneli olacak”

HABER MERKEZİ
2026’da enflasyon tek haneli olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Yılmaz, enflasyona değindiği konuşmasında, "Bir yandan enflasyonla mücadelemizi, dezenflasyon politikalarımızı sürdürürken, diğer yandan istihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz" dedi. Yılmaz, enflasyonda tek haneli rakamların görülmesine yönelik de tarih verdi. Enflasyonla mücadelenin uzun soluklu olduğunu söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon ile mücadele uzun soluklu bir mücadele, mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız, yine enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz, 2026'da bunu başaracağımıza inanıyoruz.''
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