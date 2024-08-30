Altın cinsinden kira sözleşmesi yapılamaz

Türkiye'de kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Önceki gün yazılı ve görsel medyada geniş yer bulan altın cinsinden kira sözleşmesi haberi, ülke gündemine oturdu. Ankara'da bir ev sahibinin ilk olarak aylık kira tutarını '7 gram altın fiyatı' şeklinde endekslediği, bu durumun karışıklığa yol açması sebebiyle geri adım atarak yıllık kira artış oranını gram altına bağladığı ortaya çıktı.

YASAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kira bedellerinin döviz cinsinden alınamayacağını ve döviz endeksli olarak kararlaştırılamayacağını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın 4'üncü maddesine dikkat çekti. Bakanlıktan paylaşılan yazılı açıklamada 2018 yılında yapılan mevzuat değişikliğine vurgu yapılarak, "Türkiye'de yerleşik kişilerin bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım-satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.

AYKIRI İŞLEM YAPILMAMALI

Ankara'da yaşanan gelişmeye de ayrı bir parantez açılarak, "Sosyal medyada yer alan haberlerde belirtilen kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi, anılan mevzuata aykırılık oluşturmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, zikredilen mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edilmemesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Yaşanan olayla ilgili, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Ev sahibi ilk olarak kira bedelini her ay 7 gram altın olarak belirlemiş. Fakat bu bir süre sonra kiracıda kafa karışıklığına neden olunca bundan vazgeçilmiş. Her ay 20 bin lira kira ödenmesine karar verilmiş. Fakat bundan da memnun olmayan ev sahibi, 12 ayın sonunda belirlenecek olan yeni kira oranını TÜFE üzerinden yapmak yerine 12 ay içerisinde gram altın ne kadar artmışsa onun üzerinden belirlemeye karar vermiş" ifadelerini kullanmıştı.