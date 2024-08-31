3 günlük tatilde Ege’ye turist akını

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil ile hafta sonunun birleşmesi sonucunda ortaya çıkan 3 günlük süreçte tatilciler, Ege kıyılarına ve Yunanistan adalarına girmek için yollara düştü. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman bir kilometreyi aşan uzun kuyruklar oluşturdu. Yeşil pasaport ve Kapıda Vize uygulamasıyla deniz hudut kapısı önünde bekleyen tatilciler mesai saatlerinden önce pasaport işlemleri için içeriye alınmaya başladı.

'SEFERLERE İLGİ YÜKSEK'

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi olan Ali Jale ise, deniz hudut kapısın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle son derece kalabalık olduğuna dikkat çekerek, "Zafer Bayramı tatilinin hafta sonu tatili ile birleşmesi nedeniyle Türk tatilcilerin seferlerimize ilgisi yüksek. 3 günlük periyotta, 10-15 sefer düzenleyeceğiz. Bu seferlerde yaklaşık olarak Ayvalık'tan 2 bin ile 3 bin kişinin Midilli Adası'na geçişini sağlayacağız." dedi. Zafer Bayramı ile birlikte sezonunun da sona ermesiyle final yaptıklarını aktaran Jale, "Yeni gelen bir bilgiye göre, daha önce 31 Aralık'ta sona ermesi planlanan Kapıda Vize uygulaması 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı. Kapıda Vize'nin devam etmesiyle birlikte ben kış aylarında da, özellikle hafta sonlarında da Midilli Adası'na geçişlerde bir yoğunluğun olacağını düşünüyorum. Tabiî ki izleyeceğiz ve hep birlikte göreceğiz bunu. Bizim açımızdan da yolcularımız açısından da bu sene oldukça iyi geçti" diye konuştu.

'TALEP SÜRECEK'

Ayvalıklı turizmcilerden Nevzat Turhan, "Midilli Adası'na Ayvalık'tan hızlı feribotla gitmek çok çabuk ve kolay. Zira adaya 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor. Midilli Adası, kültürü bizlere çok yakın olduğu için, hem de fiyatları Türkiye'ye nazaran biraz daha uygun olması nedeniyle tatilcilerin tercihi oluyor. Bu yüzden de Midilli Adası'na rağbet yoğun oluyor. Bu talebin Kapıda Vize uygulamasını da göz önünde bulundurursak, daha fazla süreceğine inanıyorum" dedi.