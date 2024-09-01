Çeşme ve Kuşadası’nda bayram bereketi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme ve Kuşadası'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Hem haftasonu tatilinin 3 gün oluşu hem de önümüzdeki hafta okulların açılacak olması nedeniyle sayılı günleri kalan Egeliler, yaz döneminin son fırsatını değerlendirmek için Çeşme'ye akın etti.

SEZON FİNALİNİ YAPTILAR

Gündüz plajlar ve çarşılar dolarken, akşamları da Alaçatı ve Çeşme'nin işlek noktalarında adeta insan seli yaşanıyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizm hareketliği tüm hızıyla devam ediyor. Meşhur Alaçatı'nın en az kendisi kadar meşhur Kemalpaşa Caddesi, tatilcilerin buluşma noktası haline gelirken, zaman zaman yaya trafiğinin de kilitlendiği dakikalara sahne oldu. Her bayram kutlamaları ve özel günlerde nüfus yoğunluğu kat kat artan Çeşme ve Alaçatı, bu yazın son ve en kalabalık günlerini yaşadı. Halk plajlarında da durum farksız değildi. Kimileri günübirlik yüzmek için Çeşme'ye gelirken, kimileri de yazlıklarında 3 günlük tatilin keyfini çıkarıp istediği saatte denize girdi.

KUŞADASI'NA TURİST AKINI

Kuşadası'na gelen 7 feribot ile yaklaşık 3 bin 500 kişi liman önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Aynı saatlerde Ege Port limanına yanaşan Bahama Bayraklı Odyssey Of The Seas ile Norwegian Getaway isimli kruvaziyer gemileriyle çoğunluğu ABD, Kanada ve İngiliz uyruklu yaklaşık 11 bin yolcu ve 4 bin mürettabat kente giriş yaptı. Gemilerden inen turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi yerleri gezerken, tur programına katılmayanlar ilçe merkezinde vakit geçirdi.