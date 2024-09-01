Mavi Vatan’a milli doping

TÜBİTAK tarafından geliştirilen, su altında ve üstünde çok kritik görevlerde kullanılan yerli ve milli sistemler "Mavi Vatan"da önemli rol oynuyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mavi Vatan"da kullanılan yerli ve milli teknolojilere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Söz konusu teknolojiler arasında yer alan "Denizaltı Taktik Simülatörü"yle keşif, gözetleme, sızma, angajman gibi çeşitli eğitim senaryolarının farklı saha ve koşullarda icra edilmesi sağlanıyor. Sistem, yüksek sadakatli ve gerçek zaman simülatör olarak öne çıkıyor.

'EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gemilerde ve denizaltılarda kullanılan yerli ve milli teknolojilere ilişkin bilgi vererek, "Gemilerimizde ve denizaltılarımızda milli sistemlerimiz var. Türkiye'nin bilim ve teknoloji öncüsü TÜBİTAK, geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle vatan savunmasına ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunmasına büyük katkı sağlıyor. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.