BOTAŞ ve Shell arasında dev anlaşma

Türkiye kamu şirketi BOTAŞ, Shell'den 2027'den başlayarak yıllık 4 milyar metreküp LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) alımı yapacak. Gaz alımına yönelik olarak sözleşme, 2 Eylül günü Ankara'da BOTAŞ ve Shell yetkilileri tarafından imzalandı. Anlaşmanın, BOTAŞ'ın gazı Shell'in teslim limanından yükleyip, başka limanlara boşaltması opsiyonu da bulunduğu kaydedildi. Bu opsiyon, gazın başka ülkeye-şirkete satılması imkanı anlamına geliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Shell arasında LNG anlaşması imzalanması programı çerçevesinde Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan ile Bakanlıkta bir araya geldi.

EN BÜYÜK ŞİRKET

Bayraktar, Azerbaycan ve Cezayir ile boru gazı ve LNG tedarik anlaşmalarının yenilendiğini ve Türkiye'nin halihazırda 34 ülkeyle doğal gaz ticareti yaptığını belirterek, "Bu yıl 50. kuruluş yılını idrak eden BOTAŞ 2023 yılındaki 26,5 milyar dolarlık satışıyla Türkiye'nin açık ara en büyük şirketi konumundadır." dedi. Bu anlaşmanın iki şirket arasında sadece bir alım-satım işleminin ötesinde, dolum limanından teslim alma ve Avrupa terminallerine boşaltım yapma gibi opsiyonlarıyla bölgesel ve küresel ilave ticaret imkanları sunması bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Anlaşma kapsamında gemilerle LNG taşımacılığı alanında BOTAŞ'ın farklı ve kritik kabiliyetler edinecek olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle, BOTAŞ bölgesel doğal gaz ticaretindeki etkin rolünü daha da güçlendirecek ve genişletecektir. İşbirliğimizi hem yurt içinde hem de uluslararası alanda daha da ilerletme niyetimizi sürdürüyoruz" dedi.