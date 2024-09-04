Tezgahlar dolu, balıkçılar mutlu

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, kasa kasa balıklarla döndü.

FİYATLAR OLDUKÇA UYGUN

İlk mezatlar yapılırken, tezgahlarda en çok palamut yer aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde de balık bolluğu yaşanırken, av yasağı döneminde tanesi 200-250 TL'den alıcı bulan palamutlar, artık 100 TL'den sofralardaki yerini almaya başladı.

Balıkçı Metin Çokgezenler, bu sezondan çok umutlu olduklarını dile getirdi. Çokgezenler, "1 Eylül itibarıyla denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla beraber, balık tezgahlarında palamut bollaşmaya başladı. Balık bol fiyatlar uygun 600 gramlık palamudun tanesini 100 liradan satıyoruz. Aynı zamanda balık tezgahlarımıza bol miktarda da hamsi geliyor. Hamsinin kilogram fiyatı 200 liradan satılıyor. Bu yıl balık bolluğu yaşayacağız. Halkımızı balık yemeğe davet ediyorum" dedi.

'EFSANE BİR SEZON'

BALIKÇI Ali Çakıroğlu da yeni sezonda bol bol balık yenebileceğini belirterek, "2024-2025 balık sezonu tüm ülkemize hayırlı olsun. Bu sene efsane bir sezon yaşıyoruz. Denizlerimizdeki işaret, balığın bolluğunu gösteriyor. Karadeniz'de bol miktarda palamut yakalanıyor. Denizlerimizin soğumasıyla da bolluk ve bereket bekliyoruz. Bununla birlikte tezgahlarımıza hamsi, istavrit de gelmektedir. Şu an itibarıyla mevsim balığımız sardalya ve palamuttur" diye konuştu.