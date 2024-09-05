Altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel fiyatlar

Altın fiyatları ne kadar sorusu en çok yatırımcıların merak ettiği sorular arasında. Peki 5 Eylül 2024 perşembe günü altın'da güncel fiyatlar ne durumda? Geçen hafta dalgalı bir kur izleyen sarı metal, yeni haftada oldukça hareketli. Gram altının alış fiyatı bugün 2.800,583 lira seviyesinde ise satış fiyatı ne kadar? İşte merak edilen çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, beşli altın fiyatları ne durumda?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ FİYATI: 2.800,583 TL

SATIŞ FİYATI: 2.803,94

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ FİYATI: 4.475,48 TL

SATIŞ FİYATI: 4.579,98 TL

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ FİYATI:18.565

SATIŞ FİYATI: 18.846

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ FİYATI: 8.928,42

SATIŞ FİYATI: 9.163,31

22 GRAM BİLEK GRAMI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ FİYATI: 2.552,58

SATIŞ FİYATI: 2.555,64

BEŞLİ ALTIN BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ FİYATI: 90.683,68 TL

SATIŞ FİYATI: 92.496,26 TL

GREMSE ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ FİYATI: 44.779,76 TL

SATIŞ FİYATI: 45.814,19 TL