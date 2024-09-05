Sicimoğlu’ndan Çine Köftesi özrü

AYDIN'IN coğrafi işaretli lezzetlerinden Çine Köftesi'ni beğenmediği yönündeki paylaşımı tepki çeken yemek eleştirmeni Ayhan Sicimoğlu, Aydınlılardan özür diledi. "Çine'de yol üzerinde Çine köftesi yemeyin" şeklindeki paylaşımına yağan tepkilerin ardından yeni bir açıklama yayınlayan Sicimoğlu, "Evet, başımdan çok kötü bir köfte macerası geçti ve bunu yayınladım. Fakat gelen bir mesajda, 'Abi iyi de o işte çalışan yüzlerce kişiyi de töhmet altında bıraktın ve zarar verdin denildi. Haklı bir yazı, hemen kaldırdım paylaşımı ama okuyan okudu tabii. Sizden özür diliyorum ama bu özürüm o köfte hakkında düşüncelerimi değiştirmez. Aydın'dan aldığım daveti de seve seve daveti kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, konuyla ilgili Ayhan Sicimoğlu ile görüştüğünü ve yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi için gerekli adımları attığını ifade etti.