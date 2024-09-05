Üretici ve market fiyatı farkında rekor limonun

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 370,4 ile limonda görüldüğünü bildirdi.

Tarladan alınan ürünlerin markette çok daha pahalıya satılmasının hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur ettiğini belirten Bayraktar, "Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 370,4 ile limonda görüldü. Bu farkı yüzde 323,9 ile havuç, yüzde 262,1 ile kuru soğan ve yüzde 249,6 ile kabak takip etti. Limon 4.7, havuç 4.2, kuru soğan 3.6, kabak 3.5 kat fazlaya satıldı" ifadelerini kullandı.