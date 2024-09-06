Ege Üniversitesi’nden Sultani Üzüm cipsi

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Figen Ertekin'in yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Proje ile ülkemizin önemli tarımsal ürünlerinden olan Ege Sultani üzümü, puf kurutma yöntemi ile cips formuna getirilecek. Proje ekibini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz akademisyenleri, insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli ve yenilikçi projeler hazırlamaya devam ediyorlar" dedi.

Proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Figen Ertekin, proje ile Ege Sultani üzümünün cips veya atıştırmalık olarak da bilinen tekstürel açıdan tüketicinin beğenisini kazanacak bir ürün formuna getirileceğini, ardından probiyotik ile kaplanarak zenginleştirileceğini söyledi. Coğrafi işaretli beyaz çekirdeksiz Sultani üzümlerinin cips formuna getirilmesi, ayrıca yan ürün olan kabak çekirdeği unu kullanılarak probiyotiklerce zenginleştirilmesi projenin özgün yönünü oluşturmaktadır. Bu ürünün, ülkemizin rekabet gücünü hem atıştırmalık hem de kahvaltılık gevrek alanlarında arttırması mümkün olacaktır" dedi.