MUĞLA'DA iş arayan vatandaşları işgücü piyasası ile buluşturan 'İşgücü Uyum Programı' başvuruları başladı. İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile toplam 1030 kişinin okullarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde istihdam edileceği programa başvurular 8 Eylül'de sona erecek. Program 9 Eylül Pazartesi başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihinde sonlanacak. Programlara İŞKUR e-şube, Alo 170, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İŞKUR Hizmet Merkezleri üzerinden başvuru yapılacak. Yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süre ile uygulanacak programlar; ilk dört hafta yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftalık 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olacak. Programa 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan vatandaşlar başvurabilecek.