Özgener: Tüm sektörlerle istişare memnuniyet verici

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmede bulundu. Programın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Özgener, iş dünyası olarak sürecin, tüm sektörlerle istişare içinde yürütülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Özgener, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve Bakanlarımızın OVP'yi açıklarken bir 'enflasyonu düşürme programı' olduğunu vurgulaması bizler için önem arz ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vurguladığı maliye politikalarının da dezenflasyonist sürece katkısının önemli olduğu kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.