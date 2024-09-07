AFAD’ın ödeneği 10 bakanlığı geçti

Orta Vadeli Program'ın detaylarını kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı büyüme beklentisinin yüzde 4'ten yüzde 3,5'a çekildiğini, enflasyon beklentisinin yine bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldığını belirtti. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2025 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ise 13 trilyon 343 milyar lirayı buldu.

ÖDENEKLER HESAPLANDI

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 6 trilyon 121 milyar 542 milyon 656 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 trilyon 451 milyar 715 milyon 540 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, 1 trilyon 17 milyar 383 milyon 129 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı üçüncü sırada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 865 milyar 536 milyon 500 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 623 milyar 899 milyon 190 bin lira ödenek tahsis edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ödeneği 416 milyar 426 milyon 543 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ödeneği 407 milyar 10 milyon 627 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ödeneği 306 milyar 770 milyon 439 bin lira, Adalet Bakanlığı'nın ödeneği de 270 milyar 637 milyon 731 bin lira oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 16 milyar 946 milyon 326 bin lira, Cumhurbaşkanlığı'nın 16 milyar 928 milyon 146 bin lira, Anayasa Mahkemesi'nin 789 milyon 466 bin lira oldu.

DEPREM DESTEĞİ

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) deprem harcamaları nedeniyle 2024'te 671 milyar 317 milyon 160 bin lira ödenek ayrılmıştı. 2025 yılı ödeneğinde bu yıla göre yarıdan fazla düşüş olsa da AFAD, 250 milyar 466 milyon 260 bin liralık kaynak ile aralarında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İçişler Bakanlığının da olduğu 10 bakanlığı geride bıraktı.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

EN düşük ödenek teklif tavanı ise 380 milyon 778 bin lirayla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği için ayrıldı. OVP'de özel bütçeli idarelerin 2025 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 349 milyar 452 milyon 370 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 197 milyar 609 milyon 747 bin lira, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına 136 milyar 557 milyon 896 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 46 milyar 163 milyon 803 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 45 milyar 494 milyon 330 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 19 milyar 277 milyon 796 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

SAHTE BELGEYE YAPAY ZEKA ENGELİ

OVP kapsamında ekonomideki kayıt dışılığın ve sahte belge kullanımının önüne geçmek, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek amacıyla yapay zeka imkanları da kullanılarak yeni uygulamalar devreye alınacak. Bu kapsamda, kurumsallaşmayı, verimliliği ve rekabet gücünü artırarak ekonominin daha sağlıklı, istikrarlı ve güçlü şekilde büyümesini sağlayacak adımlar sürecek. Kayıt dışılıkla mücadeleye tüm tarafların etkin katılımı sağlanacak. Öte yandan enerji verimliliğini artıran projeler de desteklenecek. Sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum hedefleriyle taahhütleri içeren "İkinci Ulusal Katkı Beyanı" hazırlık çalışmaları ile 2053 "Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi" tamamlanacak.