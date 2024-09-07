Sürdürülebilir kalkınma için önce kadın

İzmir Kent Konseyi'nde düzenlenen USKD genel kurulunda, sürdürülebilir bir gelecek ve üretimin devamlılığı için kadınların iş hayatının her alanında var olması gerektiğinin altı çizildi. 40 kurucu üyeyle yola çıkan USKD'nin ilk olağan genel kurulunda tek listeyle gidilen seçimlerde Ayla Alkan başkanlığında 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşan 18 kişilik aday yönetim kurulu, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle 2 yılllığına göreve getirildi.

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN

Sürdürülebilir geleceğe ışık tutmak hedefiyle yola çıktıklarını belirten USKD Başkanı Ayla Alkan, "Ekip çalışmasıyla, farklı sektörler ve paydaşlarla işbirliği projeleri yürüterek kalkınmaya destek sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştirmek istiyoruz. Daha eşit ve daha iyi bir gelecek için çözümler üretmek amacıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) vizyon edinen Türkiye'deki ilk ve tek iş kadını derneği olarak bu alandaki projelerimizi yaşama geçireceğiz" diye konuştu.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ VURGUSU

Birleşmiş Milletler'in 17 evrensel amaçtan oluşan eylem çağrısı olan sürdürülebilir kalkınma hedefinin önemine dikkat çeken Alkan, toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan dünyada "sürdürülebilir kalkınma amaçlarını" gerçekleştirmenin mümkün olmayacağını söyledi. USKD olarak projeleri hakkında bilgi veren Ayla Alkan, sözlerine şöyle devam etti: "Kadınların istihdamda daha fazla yer alması, ülkemizdeki kadın istihdam oranının erkek istihdam oranlarıyla eşit seviyeye gelmesi ve eşit işe eşit ücret uygulamasının getirilmesi gerekiyor. İş dünyasında üst düzey yöneticilik pozisyonlarında her iki cinse de eşit fırsat ve yer verilmesi, kadın girişimcilerin finansa, pazara ve networke erişimlerinin desteklenmesi de önem taşıyor. Kadınların önlerindeki engellerden en önemlisi olan çocuk bakımı için özel sektör, devlet ve yerel yönetimlerin kreş açılması konusunda harekete geçirilmesinde ön ayak olacağız. Cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılarak kadının güçlendirilmesi yolunda büyük önem taşıyan konularda projeler yürüteceğiz."

Kadınların sadece iş gücüne katılımı değil, toplumsal hayata katılımları açısından da desteklenmeleri gerektiğini kaydeden Alkan, "Negatif bir önyargıyla oluşan 'Kadın yapamaz' görüşünün değiştirilmesi, kadınların farklı iş kollarına yönlendirilmesi için toplumumuzda bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Amaçlarımız arasında bu dönüşümü gerçekleştirecek eğitimleri vermek, bu konuyu toplumun tüm katmanlarına doğru bir iletişim çalışmasıyla anlatmak da bulunuyor. Kız çocuklarına yapılan yatırımı sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olarak görüyoruz. Özellikle teknoloji ve bilime erişimde kadın ve kız çocukları başta olmak üzere; herkesin erişimini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.