Kavacık üzümü çuvallarla korunuyor

İZMİR'İN Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Kavacık Mahallesi'nde yetiştirilen Kavacık üzümünde bağ bozumuna başlayan üreticiler, dolu ve şiddetli sağanak gibi hava olaylarına karşı asmalarını çuvallarla koruma altına aldı.

Çatalca Dağı'nın eteklerinde kurulu 850 metre rakımlı Kavacık Mahallesi, üzümü, domatesi ve doğal güzellikleriyle şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenler için güzel bir alternatif sunuyor. Bu yıl sıcak havanın etkisiyle bağ bozumuna erken başlayan üreticiler, bir yandan da aniden bastırabilen dolu ve şiddetli sağanağa karşı önlem alıyor. Meyve tutan asmaların üzerini çuvallarla örten üreticiler, hem geçim kaynakları üzümü dalında koruyabilmeyi hem de hasat sürecini uzatmayı hedefliyor.

Kavacık Muhtarı Hüseyin Yalçın, "Arazi yapısı nedeniyle bağı tümüyle örtü altına almak mümkün değil o yüzden her asma için ayrı çuval kullanıyoruz. Üzümün etkilenmemesi için bulduğumuz bir yöntem" dedi.