Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları ne kadar? 10 Eylül Salı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 530 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 70 liradan satılıyor. Altın almak ve elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Peki altın almalı mı satmalı mı? 10 Eylül Salı altın fiyatları 2024 son durum…