Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları ne kadar? 10 Eylül Salı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları…

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 530 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 70 liradan satılıyor. Altın almak ve elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Peki altın almalı mı satmalı mı? 10 Eylül Salı altın fiyatları 2024 son durum…
Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 2.505 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalar, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle pozitif seyrediyor.
Dünya genelinde resesyon korkusu enflasyon endişesinin önüne geçerken, merkez bankalarının söz konusu tehlike konusunda atacağı adımlar yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.
Analistler, özellikle ABD'de tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların ekonomilerde durgunluk döneminin başlayabileceğine ilişkin sinyaller verdiğini kaydederek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yeniden pozitife dönmesine dikkati çekti.
Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.
Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin destek, 2 bin 530 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi