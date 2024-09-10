Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak? 2024 eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek? 2024 öğretmen eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı okulların açılması ile merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere her yıl kırtasiye yardımı yapılıyor. Peki 2024 öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

2024 ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NE ZAMAN YATACAK?

2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödeme tarihleri resmi olarak paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler de göz önüne alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.

ÖDEMELER NE KADAR ÖDENECEK?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.