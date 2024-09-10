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Söke pamuğuna AB'den coğrafi işaret tescili

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27'nci ürünün Söke pamuğu olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ
Söke pamuğuna AB’den coğrafi işaret tescili

Bakan İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu." ifadesini kullanan Yumaklı, şunları kaydetti:

"AB'den coğrafi işaret tescili alan Söke pamuğuyla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun."

TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ

Söke pamuğu ile 27'ye ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu"

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