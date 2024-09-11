Bakan Şimşek: Veriler hedeflerimizle uyumlu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk 7 ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı" dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk yedi ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. Bu da İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor."