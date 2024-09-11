‘Fonların fonu’ mekanizması kuruluyor

GEÇTİĞİMİZ günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP ile ilgili detayları kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu programla birlikte ekonomide yeni bir sürece girilecek. Turcorn (1 milyar dolar değerindeki teknoloji şirketleri) olma potansiyeline sahip girişimlere yoğun destek verilecek.

DESTEK SAĞLANACAK

OVP'YE göre Türkiye'yi bölgesinde yüksek teknoloji üretim merkezi haline getirilecek ve büyüme hedefi "HİT-30"la vurulacak. Ülke çapında sanayi havzaları belirlenecek. OVP'ye göre; sanayide yapısal dönüşüm büyümenin sürükleyicisi olan sanayi sektöründe teknolojik yenilenme ve sektörel dönüşüm esas alınarak dış pazarlarda rekabet gücü etkili bir şekilde arttırılacak. Lojistik, pazara yakınlık, nitelikli insan kaynağına erişim, tarım alanlarının korunması gibi kriterler dikkate alınarak ülke ölçeğinde sanayi büyüme havzaları belirlenerek altyapısı hazır planlı sanayi alanları genişletilecek. HIT-30'la elektrikli araçlar, batarya, çip, güneş, rüzgar ve Ar-Ge gibi yüksek teknoloji alanlarına 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık destek sağlanacak.

YERLİ ÜRETİMİ TEŞVİK

ORTA Vadeli Program'a göre aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kitleri ve yapay zekâ uygulamaları başta olmak üzere sağlık bilim ve teknolojileri ile savunma sanayii alanında Ar-Ge çalışmaları yürütülerek yüksek katma değerli ürünlerin yerli üretimi sağlanacak. Başta yatırım teşvik sistemi olmak üzere devlet yardımları etki analizlerine dayalı olarak sade ve etkin bir yapıda yürütülecek.

GELİŞİM PLATFORMLARI

TEKNO-GİRİŞİM ekosisteminde istikrarlı büyüme için girişim sermayesi yatırım fonları devamlılık arz eden bir "fonların fonu" mekanizması ile desteklenecek. Girişimcilere nitelikli danışmanlık hizmeti sağlanması amacıyla sektörel gelişim platformları desteklenecek.

HİT-30 programı yüksek öncelikli teknoloji alanlarında, özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sağlandığı, ihtiyaca özel çözümler geliştirilen bir yatırım programıdır.