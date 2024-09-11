İŞKUR ve üniversiteden işbirliği protokolü

MANİSA Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında, üniversite öğrencilerinin iş hayatına daha iyi hazırlanmasını amaçlayan önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Düzenlenen imza törenine Manisa İŞKUR İl Müdürü Günseli Tufan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar katıldı.

Protokol kapsamında üniversite öğrencilerine Manisa İŞKUR bünyesinde görev yapan iş ve meslek danışmanları tarafından bireysel ve grup görüşmeleri yöntemiyle eğitimler verilecek. Bu eğitimler sayesinde gençlerin, kariyer planlamalarını daha bilinçli yaparak iş hayatına adım atarken ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmeleri hedefleniyor. İşbirliği protokolü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin kariyer gelişimlerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.