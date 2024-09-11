‘İşsizlik oranı tekli hanelerde seyrediyor’

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. İşsizlik oranının son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ettiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti: "İstihdam dostu politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranı, yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız aynı dönemde 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 oldu" ifadelerini kullandı.