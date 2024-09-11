Muradiye OSB’de altyapı çalışmaları tamamlandı

Organize Sanayi Bölgesi'nde (MUOSB) altyapı çalışmalarının yüzde 95 oranında tamamlanmasının ardından, bölgenin modernizasyon süreci hız kazandı. Yetkililer, bölgenin yollarında sıcak asfalt çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin başladığını duyurdu.

ULAŞIM STANDARDI

BU gelişme ile sanayi bölgesi hem estetik hem de işlevsel açıdan büyük bir yenilik kazanacak.

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, "Bu süreç tamamlandığında, bölgenin işleyişini daha verimli hale gelecek ve yatırımcılarımız daha konforlu bir çalışma ortamıyla buluşacak" dedi. Başkan Kıvırcık, sıcak asfalt uygulamasının hem yol kalitesini artıracağını hem de ulaşım standartlarını yükselteceğini belirtti. Ayrıca çevre düzenlemesi kapsamında yapılacak yeşil alanlar, sosyal tesisler ve peyzaj çalışmaları ile Muradiye OSB'nin çevresel estetiğinin ve genel yaşam kalitesinin artırılacağını vurguladı.