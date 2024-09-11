Perakende ticaret satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,4 arttı.

Ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,8 arttı.