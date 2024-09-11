Yapay zekayla ilgili projeler ödüllendirilecek

TÜRKİYE'NİN yapay zeka ekosistemine değer katan projeleri öne çıkarmak amacıyla Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği tarafından düzenlenen 1. Türkiye Yapay Zeka Ödülleri yarışmasına 12 Ekim'e kadar başvurular alınacak. Ülkem İçin Yapay Zeka Derneği Kurucu Başkanı İbrahim Kuşçu ülkenin yapay zeka ekosistemini global ölçekte güçlendirmek ve rekabetçi bir konuma taşımak amacıyla 1. Türkiye Yapay Zeka Ödülleri etkinliği düzenlediklerini söyledi.Türkiye'de yapay zeka alanında çığır açan yenilikçi projelerin, yapay zeka teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayan birey ve kurumların ödüllendirileceğini anlatan Kuşçu, hedeflerinin ülkenin yapay zeka potansiyelini en üst düzeye çıkarmak olduğunu bildirdi