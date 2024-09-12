Afrika’nın incisi Fildişi Sahili’nin rotası İzmir

İZMİR, dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki iş birliklerini geliştirmek için buluşma noktası oldu. İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen "Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yatırım ve İş Birliği Fırsatları Toplantısı", Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç'un konuşmalarıyla başladı. Erkoç, "Dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili, tarımsal üretim ve ticaret açısından kıtanın önde gelen ülkeleri arasında. Fildişi Sahili'nin kuvvetli olduğu tarım ve gıda işleme teknolojileri, İzmir'in de güçlü olduğu bir alan. Kentimizin bu gücünü, Fildişi Sahili'nin zengin tarımsal kaynaklarıyla birleştirdiğimizde, iki taraf için de kazançlı ortaklıklar geliştirebilir" dedi.