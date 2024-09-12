Golf turizmi atagı

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla'nın golf turizmi ile 12 ay turizm hedefine daha da yaklaşacağını söyledi. Mete, yapılacak olan tesisler ile 3 ila 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını ve yıllık 50 milyon doların üzerinde gelir elde edileceğini dile getirdi. Mete, Resmi Gazete'nin 7 Eylül 2024 Cumartesi ve 8944 sayılı kararı gereğince Dalaman ilçesi Kapıkargın Mahallesi'nde yer alan belirli bölgenin "Turizm koruma-gelişim bölgesi" olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mete, Dalaman Havalimanı yanındaki arazinin golf turizmine kazandırılmasının ardından bölgede konaklama ihtiyacı olacağına da dikkati çekerek, konaklama ihtiyacı için en az üç tane beş yıldızlı otelin bölgede faaliyete geçeceğini ifade etti.