Üreticiye dev destek ödemesi

KÜRESEL ısınma ile birlikte çok daha önemli hale gelen tarım sektörünün geliştirilmesi için arka arkaya adımlar atılıyor. Bunların en önemlilerinden biri de atıl durumdaki tarım arazilerinin kullanılarak hem halkın daha ucuz gıdaya ulaşımının sağlanması hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, atılan önemli adımlardan birinin de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" olduğunu belirterek, proje kapsamında nadas alanların 3,6 milyon dekar daralarak 28,2 milyon dekara gerilediğini açıkladı. Yumaklı, tarla bitkilerinin 19,9 milyon dekar artışla 167,1 milyon dekara, toplam tarım alanının ise 8 milyon dekar artışla 239,4 milyon dekara yükseldiğini söyledi.

950 MİLYON LİRA AYRILDI

YUMAKLI, tarım alanlarının verimli kullanılması için 950 milyon lira destek verildiğine dikkat çekti. Yumaklı, tüm tarım destekleri için bu yıl 91,5 milyar dolar ayrıldığını, bunun 56,1 milyar dolarının ilk altı aydı üreticiye ödendiğini bildirdi. Yeni destek ve üretim modeli ile birlikte üç yılda tahılda yüzde 13 (39,5 milyon ton), baklagillerde yüzde 17 (1,4 milyon ton), yağlı tohumlarda ise yüzde 22 ( 5,6 milyon ton) artış hedefleniyor.