Ata mesleği çiftçilik revaçta

İklim değişikliği, kuraklık, pandemiler ve nüfus artışı gibi etkenlerin getirdiği olası gıda arz sorunlarının önüne geçmek için büyük önem verilen çiftçi sayıları ise, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları neticesinde günden güne artıyor. Özellikle 20-30 yaş grubu arasında popüler meslekler arasına giren çiftçilik, doğal yaşamın ve üretimin bir numaralı işi olarak görülüyor.

GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

2015'te Türkiye'de üretime katılan çiftçi sayısı 2 milyon 197 bin 319 iken 2024'te bu sayı 2 milyon 322 bin 211'e çıktı. Artan nüfusun gıda ihtiyacına yetişebilmek için kırsalda üretime katılan genç çiftçi sayısı da artıyor. Genç çiftçiler, üretimle ilişkili üniversite bölümlerinden mezun olup ata toprağında üretime dönüyor. 4 yıl ve üzeri yüksekokul veya fakülte, yüksek lisans veya doktora mezunu olan çiftçi sayısı 2015'te 76 bin 550 iken, 2024'te 125 bin 126'ye yükseldi. Bilinçli üretime katkıda bulunan 20-30 yaş aralığı genç çiftçi sayısı ise 2024'te 85 bin 685 oldu. Yıllara göre artış gösteren kadın çiftçi sayısı ise 2024'te 305 bin 816'ya çıktı.