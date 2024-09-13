ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu toplantısında konuşan ÇEŞ- TOB Başkanı Orhan Belge, Yunan adalarına gidecek turistlerden ek vergi alınması ile ilgili olarak, "Umurumda bile değil. Yunanistan uyanıklık yapıyor. Nasıl olsa Türkiye'den çok sayıda turist geliyor, yükseltelim vergileri artıralım ek ödemeleri, diyorlar. Çeşme ile Sakız, aynı kefeye asla konulamaz. Çeşme'yi değil Sakız, hiçbir yerle bir tutmam. Bundan sonra Çeşme'den Sakız adasına gidecek yerli turistler, Sakız Çeşme'den daha ucuz diyebilecek mi, merak ediyorum. Yunan yöneticiler, akıllarınca kurnazlık yapıyor" diye konuştu.